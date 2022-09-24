Врачи рассказали, как отличить коронавирус от гриппа или простуды и поскорее выздороветь

В этом сезоне грипп к нижегородцам пришёл раньше обычного. В области зафиксирован первый случай. Но, к счастью, болезнь протекала в лёгкой форме, замаскировавшись под обычную простуду. Проблема в том, что вместе с гриппом регион атакует ОРВИ, да и коронавирус не сдаёт позиций. Коллеги на работе кашляют, школы и детсады закрываются на карантин. Как отличить коронавирус от гриппа? И как побыстрее выздороветь? Мы разбирались вместе со специалистами.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Вирусная атака

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Подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией в Нижегородской области сохраняется на протяжении уже семи недель. Болеют чаще всего те, кому за 30, а ещё пенсионеры. Но при этом есть и отличие от предыдущих волн коронавируса. Так, сейчас подхватывать инфекцию в Нижегородской области начали младенцы. Хотя раньше дети до года не переносили никакие штаммы.

«Это отличительная черта новой волны ковида, которая длится с июля, – рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по региону Наталья Садыкова. – Поэтому летом в связи с низким уровнем заражения ковидом младенцы попросту не сталкивались с болезнью и не проходили так называемый процесс «противоэпидемичивания».

По её словам, большинство заболеваний в регионе вызвано штаммом «омикрон». Именно его смена и вызвала рост заражения ковидом.

Тест-драйв

В начале болезни симптомы гриппа, ОРВИ и коронавируса во многом совпадают. Это повышенная температура, боль в горле, кашель или головная боль. У «омикрона», который сейчас кружит по стране, короткий инкубационный период и те же пути передачи. Но, в отличие от ОРВИ и гриппа, на инфекцию может указывать сильная боль в горле, при которой трудно глотать, ломота в мышцах. При этом боль в горле может и не перейти в кашель, как это обычно бывает. Многие заболевшие отмечают, что им становится больно двигать глазами. Поэтому важно сразу верно диагностировать заболевание. Это необходимо для того, чтобы назначить правильное лечение, а также определить степень опасности заболевшего для окружающих.

При появлении первых симптомов необходимо сразу вызывать врача. Если такой возможности нет или врача придётся ждать слишком долго, можно для начала сделать тест самостоятельно.

«Есть аптечные тесты на грипп, и уже появились такие же тесты на коронавирус, – напоминают в Роспотребнадзоре. – То есть если у человека появились температура, кашель, головная боль, можно потратить деньги и сразу сделать тест, чтобы понять, от чего, собственно, мы лечим. Другого способа быстро определить, о каком заболевании идёт речь, не существует».

В сегодняшних условиях может возникать так называемая сочетанная инфекция – в этом случае организм поражают сразу два вируса. Такая инфекция, как правило, протекает тяжелее. Также неясно, как будут реагировать на грипп нижегородцы, переболевшие коронавирусом.

Что делать?

При появлении первых симптомов лучше всего остаться дома.

«Лечение является симптоматическим, а большинство препаратов есть у каждого в домашней аптечке, к тому же все они относятся к безрецептурным лекарственным средствам, – рассказывает терапевт Наталья Решетникова. – Рекомендуется начать терапию с момента возникновения первых симптомов, даже если по каким-то причинам вы не обратились в поликлинику к врачу».

Помочь могут капли от насморка, полоскание горла, а нос рекомендуется промывать солевым раствором. От боли в горле помогут антисептические средства в виде пастилок, таблеток для рассасывания, спреев и полосканий.

«Ни в коем случае нельзя самостоятельно принимать антибиотики, – напоминают врачи. – Против вирусов они бесполезны, но дают значительную нагрузку на организм».

Вместо антибиотиков, по рекомендациям Минздрава России, для лечения коронавируса в лёгкой форме, в которой в большинстве случаев протекает «омикрон», могут быть использованы противовирусные препараты умифеновир (арбидол, арпефлю и тому подобное) и интерферон-альфа (гриппферон, назоферон).

Также специалисты рекомендуют пить больше жидкости и исключить из рациона тяжёлую пищу, в частности жареные блюда, жирное и соленья. Ещё врачи советуют есть лимоны и другие богатые витамином C фрукты. Помимо этого, нужно проветривать помещение, где находится больной, и делать влажную уборку. Близким инфицированного надо тщательно мыть руки и соблюдать профилактические санитарные меры.

И не забывайте, что жаропонижающее нужно пить, только если температура поднялась выше 38 градусов.

Как защититься?

Штамм «омикрон» распространяется особенно быстро среди людей, у которых нет иммунитета после вакцинации или перенесённого заболевания.

Тем, кто не вакцинировался, врачи настоятельно рекомендуют постараться не посещать никакие общественные места, потому что «омикрон» остаётся в воздухе. Теперь недостаточно проконтактировать только с источником инфекции. В закрытом помещении с повышенной влажностью есть риск заразиться, даже если болеющий человек его уже покинул.

Лучший способ защиты остался прежним. Это вакцинация.

«Временные рекомендации по вакцинопрофилактике гриппа ВОЗ разработала в прошлом году. Самое главное в этих рекомендациях, что возраст групп риска был снижен. Если у нас это всегда были люди старше 60 лет, по международным рекомендациям ВОЗ – старше 65 лет, то в период пандемии в группу риска включают всех в районе 55 лет и старше», – поясняют специалисты.

Показания к вакцинации от гриппа имеют все вне зависимости от того, перенёс человек ранее коронавирусную инфекцию или нет, при условии, что острый воспалительный процесс завершился не менее чем за две недели до прививки. Исключение составляют те, у кого есть индивидуальные противопоказания. В группу риска попадают, в первую очередь, люди старше 55 лет, беременные женщины и дети.

«Между этими двумя прививками должен быть временной интервал – не менее месяца. В какой последовательности их делать, не имеет значения. Можно сначала сделать прививку от коронавируса, а после завершения курса вакцинации спустя месяц привиться от гриппа, – отмечают представители Роспотребнадзора».

Тем, кто переболел ковидом меньше чем полгода назад, или тем, для кого ещё не подошёл срок ревакцинации от коронавируса, стоит начать с прививки от гриппа, а спустя месяц вакцинироваться от коронавируса.