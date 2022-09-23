Мутировавший Covid-19 вызывает проблемы слуха

Вирус затрагивает слуховую систему человека, вызывая воспалительный процесс.
Мутировавшая коронавирусная инфекция, которая сегодня получила наибольшое распространение, вызывает проблемы со слухом. По словам врача, эксперта лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александра Соловьева, вирус попадает в слуховую систему через нос и вызывает воспалительный процесс, что приводит к снижению слуха. Чаще происходит воспаление евстахиевой трубы (евстахиит).
Зачастую акое наблюдается в острую фазу болезни и при правильном лечении проходит без осложнений, добавил эксперт.
Кроме того, ковид вызывает осложнения со стороны сердечно-сосудистой, легочной и неврологической систем.