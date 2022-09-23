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1 час назад

Мутировавший Covid-19 вызывает проблемы слуха

runews24.ru

Вирус затрагивает слуховую систему человека, вызывая воспалительный процесс.

Мутировавший Covid-19 вызывает проблемы слуха
Фото: runews24.rurunews24.ru

Мутировавшая коронавирусная инфекция, которая сегодня получила наибольшое распространение, вызывает проблемы со слухом. По словам врача, эксперта лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александра Соловьева, вирус попадает в слуховую систему через нос и вызывает воспалительный процесс, что приводит к снижению слуха. Чаще происходит воспаление евстахиевой трубы (евстахиит).

Зачастую акое наблюдается в острую фазу болезни и при правильном лечении проходит без осложнений, добавил эксперт.

Кроме того, ковид вызывает осложнения со стороны сердечно-сосудистой, легочной и неврологической систем.

Коронавирус,Александр Соловьев,
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