Мутировавший Covid-19 вызывает проблемы слуха

Мутировавшая коронавирусная инфекция, которая сегодня получила наибольшое распространение, вызывает проблемы со слухом. По словам врача, эксперта лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александра Соловьева, вирус попадает в слуховую систему через нос и вызывает воспалительный процесс, что приводит к снижению слуха. Чаще происходит воспаление евстахиевой трубы (евстахиит).