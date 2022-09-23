Ear, Nose & Throat: найдено средство, которое облегчает течение Covid-19 в 8 раз

Журнал Ear, Nose & Throat опубликовал результаты исследования, проведенного в 2020 году специалистами Медицинского колледжа Джорджии при Университете Августы. В исследовании приняли участие 80 человек, которым было рекомендовано промывать нос обычным солевым раствором низкой концентрации в течение 14 дней с момента появления первых признаков инфекции.
Из этой группы только 1,5% пациентов были госпитализированы, и никто из них не умер. В контрольной группе, где орошение не проводилось, 10% были госпитализированы, а несколько пациентов умерли.
Специалисты объясняют, что когда вирус попадает на слизистую, он взаимодействует со специальным белком, который позволяет ему проникнуть в организм. Если не дать ему прикрепиться к белку, то можно значительно снизить риск тяжелого течения болезни. Кроме того, промывание особенно эффективно в первые сутки после заражения.
“В целом, промывание физраствором и простой водой помогает снизить вирусную нагрузку. Но делать это следует как можно скорее. При промывании носа и горла сразу по приходу из людного места можно механически удалить, смыть ту часть вирусных частиц, которая еще не успела проникнуть в клетки. А для промывания носа лучше всего использовать растворы с гиалуронатом натрия: они обеспечивают не только механическое очищение, но и полноценное увлажнение слизистой носа”, – говорят специалисты.