Ear, Nose & Throat: найдено средство, которое облегчает течение Covid-19 в 8 раз

“В целом, промывание физраствором и простой водой помогает снизить вирусную нагрузку. Но делать это следует как можно скорее. При промывании носа и горла сразу по приходу из людного места можно механически удалить, смыть ту часть вирусных частиц, которая еще не успела проникнуть в клетки. А для промывания носа лучше всего использовать растворы с гиалуронатом натрия: они обеспечивают не только механическое очищение, но и полноценное увлажнение слизистой носа”, – говорят специалисты.