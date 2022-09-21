Российские ученые нашли новое средство против Covid-19

Сален способен связывать белки SARS-CoV-2. Такое открытие сделали специалисты Уральского федерального университета. По их заверению, сален может стать потенциальным средством для борьбы с вирусом.

Фото: runews24.ru runews24.ru

В частности, лучшие результаты сален продемонстрировал в отношении структурного белка nsp14. Этот белок защищает SARS-CoV-2 от разрушения.

Отмечается, что сам по себе сален используютдля для стабилизации металлов при окислении. О том, что вещество может использовать против ковид, ученые просто догадались и решили проверить теорию.