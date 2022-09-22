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20 часов назад

PLoS Pathogens: у летучих мышей из России нашли новый коронавирус, способный заражать клетки человека

Газета.Ruиещё 4

Ученые из Вашингтонского государственного университета выяснили, что вирус, недавно обнаруженный у российской летучей мыши, похож на SARS-CoV-2, способен заражать людей и устойчив к существующим вакцинам от коронавируса. Исследование опубликовано в журнале PLoS Pathogens. В последние годы были обнаружены сотни коронавирусов, преимущественно у летучих мышей в Азии, но большинство из них не способны инфицировать клетки человека. Вирусы Khosta-1 и Khosta-2 были обнаружены у летучих мышей из Западной России в конце 2020 года, и изначально казалось, что они не представляют угрозы для человека. Khosta-1 действительно оказалась не опасна для людей. Новый вирус принадлежит к подкатегории сарбековирусов, в которую входит и вызвавший пандемию коронавируса SARS-CoV-2. Шиповидные белки Khosta-2 аналогичны тем, что имеет SARS-CoV-2, поэтому он может инфицировать клетки человека. Кроме того, вирус устойчив как к моноклональным антителам к SARS-CoV-2, так и к антителам людей, вакцинированных от COVID-19. К счастью, в новом вирусе отсутствуют некоторые гены, которые, как считается, участвуют в патогенезе у сарбековирусов у людей. Однако существует риск рекомбинации Khosta-2 с SARS-CoV-2 или другим вирусов. Это может привести к возникновению еще более опасного вируса, способного передаваться от человека к человеку. Открытие подчеркивает необходимость разработки универсальных вакцин для защиты от сарбековирусов в целом, а не только от известных вариантов SARS-CoV-2.

PLoS Pathogens: у летучих мышей из России нашли новый коронавирус, способный заражать клетки человека
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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