"А также у тех, у кого более ярко манифестировало заболевание, то есть если у человека сразу появляются и температура, и насморк, и кашель. Есть отличие риска появления постковидного синдрома и в зависимости от пола. Если более тяжелое острое течение инфекции мы чаще ожидаем у мужчин, то постковидная история чаще характерна для женщин".