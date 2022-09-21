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1 час назад

Инфекционист Чуланов назвал самое частое проявление постковида

Мария Иглина

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов назвал самым частым проявлением постковида слабость. Об Этом сообщает ЯСИА.

По словам специалиста, синдром чаще проявляется у тех, кто более тяжело перенес инфекцию, у кого есть дополнительные факторы риска:

"А также у тех, у кого более ярко манифестировало заболевание, то есть если у человека сразу появляются и температура, и насморк, и кашель. Есть отличие риска появления постковидного синдрома и в зависимости от пола. Если более тяжелое острое течение инфекции мы чаще ожидаем у мужчин, то постковидная история чаще характерна для женщин".

Кроме этого, Чуланов отметил, что практически нет такой системы органов, которую не может затронуть постковид. Но самое частое проявление постковидного синдрома — слабость. Довольно часто встречается и одышка, неврологическая симптоматика, связанная с трудностью фокусировки внимания, потерей памяти, а также тахикардия, выпадение волос.

Ранее российские ученые нашли новое потенциальное лекарство COVID-19.

Коронавирус,Видео,Владимир Чуланов,
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