Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов назвал самым частым проявлением постковида слабость. Об Этом сообщает ЯСИА.
По словам специалиста, синдром чаще проявляется у тех, кто более тяжело перенес инфекцию, у кого есть дополнительные факторы риска:
"А также у тех, у кого более ярко манифестировало заболевание, то есть если у человека сразу появляются и температура, и насморк, и кашель. Есть отличие риска появления постковидного синдрома и в зависимости от пола. Если более тяжелое острое течение инфекции мы чаще ожидаем у мужчин, то постковидная история чаще характерна для женщин".
Кроме этого, Чуланов отметил, что практически нет такой системы органов, которую не может затронуть постковид. Но самое частое проявление постковидного синдрома — слабость. Довольно часто встречается и одышка, неврологическая симптоматика, связанная с трудностью фокусировки внимания, потерей памяти, а также тахикардия, выпадение волос.