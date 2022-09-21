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1 час назад

Можно ли отличить COVID-19 от простуды по насморку

runews24.ru

Оба заболевания могут сопровождаться очень разнообразным насморком.

Можно ли отличить COVID-19 от простуды по насморку
Фото: runews24.rurunews24.ru

Отличить коронавирусную инфекцию от простуды по одному лишь насморку невозможно. Об этом рассказал врач-инфекционист, руководитель лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. По словам специалиста, и при простудных заболеваниях, и при ковиде насморк может быть разнообразным, начиная от заложенности носа, заканчивая обильными выделениями из носа.

С появлением штамма «Омикрон» различия между насморком у больного ОРЗ и зараженного коронавирусом вовсе пропали, уверяет Поздняков.Это объясняется тем, что у этого подвида Covid-19 самым распространенным симптомом является насморк, который проявляется более чем у половины пациентов.

Иммунолог Николай Крючков согласился с коллегой. Более того, специалист добавил, что насморк не помогает отличить простуду не только от коронавируса, но и гриппа и других вирусов.

Коронавирус,Андрей Поздняков,Николай Крючков,
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