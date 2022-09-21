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1 час назад

Ученые предупредили о риске инсульта после COVID-19

Волгоградская правда

Через какое время после выздоровления случаются сосудистые катастрофы рассказали специалисты из Вашингтонского университета.

Ученые предупредили о риске инсульта после COVID-19
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

По информации экспертов, риск появления инсульта после COVID-19 увеличивается на 52%. У тех, кто перенес ковид в тяжелой форме, особенно с цитокиновым штормом, риск сосудистых катастроф гораздо выше.

Труды исследователей были обнарожованы в издании Nature Medicine.

Ученые пояснили, что одно из осложнений коронавируса - тромбообразование. Сгустки крови закупоривают сосуды, которые в свою очередь питаюют головной мозг. Таким образом возникает ишемический инсульт.

Материал носит инофрмационный характер и не заменяет консультации врача.

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