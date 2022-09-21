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4 минуты назад

Эксперт рассказал о пиковых значениях осенне-зимней волны COVID-19 в РФ

Москва24

Более 100 тысяч заболевших коронавирусом в сутки будет выявляться в период осенне-зимней волны коронавируса, считает кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Эксперт о пиковых значениях осенне-зимней волны COVID-19 в РФ
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Следующая волна, осенне-зимняя, будет заметной. Думаю, что однозначно мы уйдем за 100 тысяч выявленных случаев в сутки. Будет ли это 100, 140 или даже 200 тысяч, сказать сложнее", – рассказал он в интервью радио Sputnik.

Среди факторов роста количества заражений иммунолог назвал возвращение людей из отпусков, детей – в школы и вузы. Кроме того, такие погодные условия, как температура, инсоляция, влажность могут оказать негативное влияние на ситуацию с коронавирусом.

По словам Крючкова, в настоящее время в России циркулируют не самые патогенные, но более заразные штаммы COVID-19.

Коронавирус,Николай Крючков,
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