Эксперт о пиковых значениях осенне-зимней волны COVID-19 в РФ

"Следующая волна, осенне-зимняя, будет заметной. Думаю, что однозначно мы уйдем за 100 тысяч выявленных случаев в сутки. Будет ли это 100, 140 или даже 200 тысяч, сказать сложнее", – рассказал он в интервью радио Sputnik.