Эксперт о пиковых значениях осенне-зимней волны COVID-19 в РФ

Более 100 тысяч заболевших коронавирусом в сутки будет выявляться в период осенне-зимней волны коронавируса, считает кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
"Следующая волна, осенне-зимняя, будет заметной. Думаю, что однозначно мы уйдем за 100 тысяч выявленных случаев в сутки. Будет ли это 100, 140 или даже 200 тысяч, сказать сложнее", – рассказал он в интервью радио Sputnik.
Среди факторов роста количества заражений иммунолог назвал возвращение людей из отпусков, детей – в школы и вузы. Кроме того, такие погодные условия, как температура, инсоляция, влажность могут оказать негативное влияние на ситуацию с коронавирусом.
По словам Крючкова, в настоящее время в России циркулируют не самые патогенные, но более заразные штаммы COVID-19.