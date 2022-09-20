Самый пожилой житель Австралии умер в возрасте 110 лет после COVID-19

Самый пожилой мужчина Австралии Фрэнк Моуэр умер на 111-м году жизни из-за последствий перенесенного COVID-19. Об этом сообщает телеканал ABC.

Фото: m24.ru m24.ru

Сын Моуэра Барри пояснил, что долгожитель заразился коронавирусом несколько недель назад. По его словам, болезнь заметно ослабила здоровье мужчины.

"Даже в последние месяцы он жил полной жизнью. Он ел сидя, каждый день делал упражнения, у него было много посетителей. В субботний полдень он как всегда решил вздремнуть и так и не проснулся",

– заявил сын умершего.

Моуэр родился в 1912 году. У Фрэнка и его супруги Элизабет, на которой он женился в 1939 году, за годы совместной жизни родились шестеро детей. Они принесли паре 13 внуков, 21 правнука и двух праправнуков. Элизбет умерла в 2011 году в возрасте 92 лет.

Мужчина стал самым возрастным австралийцем в июле 2021 года, когда в возрасте 111 лет умер прежний обладатель этого звания – Декстер Крюгер.