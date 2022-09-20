Ученые обнаружили новый штамм коронавируса, который представляет собой гибрид двух опасных линий "омикрона" — "Кентавра", отличающегося скоростью распространения, и нового BJ.1. Отмечается, что против этого штамма антитела практически не имеют никакой силы. Об этом сообщает РЕН ТВ.
"У "омикрона" появились мутации, которые изменили белок на поверхности, и антитела, которые выработались против предыдущих штаммов, стали гораздо хуже узнавать этот новый штамм, а значит, они плохо присоединяются к вирусу, а значит, они плохо препятствуют проникновению вируса в организм человека", — заявил директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.
По словам экспертов, новый штамм пока не получил широкого распространения. Однако отмечается, что в случае с индийским гибридом лучше всего прибегнуть к назальной вакцине. Она, в свою очередь, защитит слизистую человека и не допустит проникновение инфекции в организм.
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