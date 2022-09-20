Ученые обнаружили новый штамм коронавируса

"У "омикрона" появились мутации, которые изменили белок на поверхности, и антитела, которые выработались против предыдущих штаммов, стали гораздо хуже узнавать этот новый штамм, а значит, они плохо присоединяются к вирусу, а значит, они плохо препятствуют проникновению вируса в организм человека", — заявил директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.