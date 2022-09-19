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2 часа назад

Врач Эдигер посоветовал заболевшим COVID-19 вовремя обращаться за помощью

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Врач Александр Эдигер посоветовал заболевшим COVID-19 вовремя обращаться за помощью.

Почему заболевшим COVID-19 стоит вовремя обращаться за помощью
Фото: URA.RUURA.RU

«У многих, кроме типичных для прежних штаммов COVID поражений лёгких, нервной и сердечно-сосудистой систем, в процесс вовлечены желудочно-кишечный тракт и почки», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, главная рекомендация — тщательно следить за общим состоянием. Прежде всего должны насторожить высокая температура и длительное расстройство желудка.

Со своей стороны, врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU отметил, что некоторые переболевшие коронавирусом, например, в 2020 году, до сих пор чувствуют последствия COVID-19.

«Ко мне обращаются даже те, кто переболел в 2020 году. Пациентов, которые страдают от постковидного состояния, много, но основная масса отклонений в пределах терпимого. Люди или не обращают на это внимания, или адаптировались, живут и не обращаются за медицинской помощью», — сообщил эксперт.

Он добавил, что есть и более серьёзные отклонения, приводящие к снижению умственной и физической работоспособности.

Коронавирус,Владимир Болибок,
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