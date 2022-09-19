Почему заболевшим COVID-19 стоит вовремя обращаться за помощью

«Ко мне обращаются даже те, кто переболел в 2020 году. Пациентов, которые страдают от постковидного состояния, много, но основная масса отклонений в пределах терпимого. Люди или не обращают на это внимания, или адаптировались, живут и не обращаются за медицинской помощью», — сообщил эксперт.