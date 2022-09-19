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1 час назад

Еще свыше 1,3 тысячи случаев COVID-19 выявили в Подмосковье

Вести Подмосковья

За прошедшие сутки в Подмосковье выздоровели 1 274 пациента, при этом семь человек скончались, коронавирусная инфекция подтверждена у 1 314 пациентов, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Еще свыше 1,3 тысячи случаев COVID-19 выявили в Подмосковье
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Всего с начала распространения COVID-19 подмосковные врачи вылечили 1 056 256 пациентов с подтвержденной инфекцией. Скончались от последствий COVID-19 15 333 жителей Московской области.

Ранее академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко назвал неуместными слова главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса об окончании пандемии коронавируса. Онищенко заявил, что заболевание продолжает распространяться и в России, и в Европе. В этой связи нужно продолжать все противоэпидемические мероприятия.

Отмечается, что в Европе на прошлой неделе был замечен рост темпов распространения инфекции. Так, во Франции впервые с начала лета зафиксировано свыше 30 тысяч новых случаев в день. В Германии в начале прошлой недели выявили свыше 50 тысяч инфицированных, в Италии показатели выросли на 15%, в Испании – сразу на 50% по сравнению с началом сентября.

В Российской Федерации также фиксируется рост заболеваемости за счет нового штамма «омикрон» и его новых подвидов (BA.4/BA.5). Специалисты, как и прежде, рекомендуют пройти вакцинацию от COVID-19, особенно людям в возрасте 60+. Также следует соблюдать меры безопасности в общественных местах.

Коронавирус,Геннадий Онищенко,ВОЗ,РАН,
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