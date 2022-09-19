Показана продолжительность иммунитета у переболевших COVID-19

Ученые Барселонского института глобального здравоохранения в Испании показали, что у переболевших COVID-19 формируется непродолжительный иммунитет, а вакцины обеспечивают более длительную защиту против коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале BMC Medicine.

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Специалисты провели серологическое исследование, то есть определили количество антител, среди населения Каталонии через шесть месяцев после запуска кампании вакцинации. Отслеживался уровень и тип антител против пяти вирусных антигенов — цельного S-белка, рецептор-связывающего домена RBD, фрагмента S2, нуклеокапсидному (N) белка и N-концевого фрагмента. Всего в анализ было включено 1076 человек в возрасте от 43 до 72 лет.

В результате были сделаны три основных вывода. Во-первых, у 36 процентов инфицированных, но непривитых людей антитела больше не обнаруживались почти через год после заражения, особенно у курильщиков старше 60 лет. Во- вторых, вакцинация индуцировала значительно более высокие уровни антител у людей, перенесших ранее инфекцию, по сравнению с теми, у кого ранее не было инфекции; и что эти уровни были тесно связаны с величиной ответа во время заболевания. Наконец, фактором, наиболее сильно связанным с уровнем антител, является тип вакцины: Spikevax компании Moderna генерировал самые высокие уровни антител.