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24 минуты назад

Врач призвал вернуться к ношению масок в людных местах

Парламентская газетаиещё 2

Россияне забыли о важности «первой линии обороны» против COVID-19. Такое мнение в интервью радио Sputnik выразил врач общей практики Владимир Хорошев.

Врач призвал вернуться к ношению масок в людных местах
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Он напомнил, что в стране каждые сутки выявляют около 40-50 тысяч новых случаев COVID-19, что говорит о высоком риске встретиться с инфицированным человеком. Именно поэтому, считает врач, самое время вернуться к ношению масок.

Хорошев порекомендовал выбирать не обычные медицинские маски, а многослойные или надевать респираторы, что будет более надежным способом защиты. «В таких условиях первой линией обороны против коронавируса, то есть масками, нельзя пренебрегать», — предупредил он и уточнил, что также необходимо соблюдать правила гигиены.

Врач Александр Эдигер в беседе с «Общественной службой новостей» подчеркнул, что новый коронавирус не только стал более заразным, но и опасным. «У многих, кроме типичных для прежних штаммов COVID поражений легких, нервной и сердечно-сосудистой систем, в процесс вовлечены желудочно-кишечный тракт и почки», — пояснил он.

Эдигер посоветовал тщательно следить за общим состоянием и вовремя обращаться к врачу.

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