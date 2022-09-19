Ученые рассказали о рисках развития болезни Альцгеймера после COVID-19

Исследование, в котором приняли участие более 6 миллионов человек в возрасте 65 лет и старше, показало, что пожилые люди, инфицированные новым коронавирусом, имеют значительно более высокий риск развития болезни Альцгеймера по сравнению с теми, кто ковидом не болел.

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В исследовании говорится, что люди от 65 лет и старше, заразившиеся коронавирусом, были более склонны к развитию болезни Альцгеймера в течение года после постановки диагноза. Самый высокий риск наблюдался у людей старше 85 лет. Правда, пока не ясно – вызывает ли ковид развитие болезни или ускоряет её проявления.

Авторы исследования констатируют: факторы, влияющие на развитие болезни Альцгеймера ещё плохо изучены, но известно, что роль играют предшествующие инфекции, особенно вирусные инфекции, и воспаления. Цель работы была выяснить: может ли в краткосрочной перспективе COVID-19 привести к росту случаев болезни.

Проанализированы были анонимные электронные медицинские карты 6,2 миллионов людей старше 65 лет в Америке, которые получали медицинскую помощь в период с февраля 2020 года по май 2021 года – не имевших ранее диагноза болезнь Альцгеймера. Все они были разделены на две группы: тех, кто был заражен ковидом в течение этого периода (более 400 000 человек), и тех, у которых ковид не фиксировался (5,8 миллионов).

Оказалось, что люди 65 лет и старше, инфицированные COVID-19, имеют более высокий риск развития болезни Альцгеймера – на 50-80% выше – в течение одного года после заболевания по сравнению с контрольной группой.