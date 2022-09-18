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23 минуты назад

Гинцбург рассказал о сроках появления новых штаммов COVID-19

Lenta.ruиещё 2

Директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, в какие сроки появляются новые штаммы коронавируса. Его слова приводит ТАСС.

Гинцбург рассказал, когда появятся новые штаммы COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам вирусолога, чередование циркулирующих штаммов COVID-19 происходит быстрее, чем у гриппа. Так, мутации коронавируса меняются примерно раз в восемь месяцев.

«Мы 2,5 года живем [в условиях пандемии], за это время три раза поменялся штамм. И дальше так примерно будет, примерно раз в восемь месяцев. Смена циркулирующих штаммов при ковиде происходит немного быстрее, чем при гриппе», — заявил глава центра.

Ученый добавил, что преобладающие варианты омикрона — ВА.4 и ВА.5 — существенно отличаются от первого варианта штамма. «Последовательностью в первую очередь, свойствами. Симптоматика не очень отличается. ВА.2.75, например, ушел, он не такой жизнеспособный», — заключил он.

Ранее Гинцбург допустил резкий рост летальности от COVID-19. По его мнению, этот показатель может увеличиться до 200 случаев в сутки, после чего он выйдет на плато.

Коронавирус,Александр Гинцбург,
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