Гинцбург рассказал, когда появятся новые штаммы COVID-19

«Мы 2,5 года живем [в условиях пандемии], за это время три раза поменялся штамм. И дальше так примерно будет, примерно раз в восемь месяцев. Смена циркулирующих штаммов при ковиде происходит немного быстрее, чем при гриппе», — заявил глава центра.