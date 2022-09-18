Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+18° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
31 минуту назад

Иммунолог назвал необходимые меры для пациентов с постковидным синдромом

Lenta.ruиещё 3

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с ТАСС назвал меры, которые он считает необходимыми для пациентов, у которых диагностировали постковидный синдром. По его словам, для каждого человека следует подбирать индивидуальные схемы реабилитации.

Врач объяснил, что делать при постковидном синдроме
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Должно быть полноценное обследование человека на предмет состояния его органов и систем с учетом доковидного состояния и тяжести перенесенного заболевания. То есть, надо понять, куда "ударил" коронавирус — что именно является органом-мишенью», — заявил специалист по особо опасным инфекциям.

Он отметил, что для начала пациенту необходимо проконсультироваться с доктором-реабилитологом или терапевтом, который назначит ему индивидуальную схему обследования, по результатам которой должна быть разработана индивидуальная схема реабилитации. Жемчугов добавил, что на состояние человека при постковиде могут влиять такие факторы, как возраст, состояние крупных и мелких сосудов, а также заболевания, которые наблюдались у него до заражения коронавирусом.

Ранее руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии имени Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко рассказал, каким образом отличить заражение гриппом от заболевания коронавирусом.

Коронавирус,Владислав Жемчугов,Александр Бутенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители