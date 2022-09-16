Создано устройство для нормализации психики после COVID-19

Российские учёные создали гаджет и программу для тренингов, которые помогут пациентам избавиться от постковидных последствий, связанных с работой мозга. Устройство представляет собой нейрогарнитуру и похоже на повязку для головы, наподобие банданы.

Фото: Сибмеда Сибмеда

В устройство встроены восемь электродов: на лбу, над ушами и на затылке. Также в ней есть усилитель сигнала, передающий данные по bluetooth на компьютер или смартфон. Программа в режиме реального времени вычисляет и анализирует спектральные индексы, что позволяет отслеживать электрическую активность головного мозга. Допустим, когда мозг работает на альфа-частоте, свойственной спокойному состоянию, появляются пики на частоте примерно 10 Гц. При бета-состоянии, свойственном для периодов стресса, таких пиков нет. Устройство в процессе выполнения человеком ряда упражнений, помогает ему входить в альфа-состояние – поясняют «Известия».

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Курс состоит из 20 занятий по 30 минут. Перед тем, как к ним приступить, человек надевает нейрогарнитуру и клипсу на ухо для регистрации сигналов мозга. Далее он садится за компьютер. На экране появляются слайды – картинка и озвучиваемый текст. Человек получает информацию про стресс, про работу мозга, про расслабление, про дыхательные упражнения, помогающие успокоиться и т.д. Если человеку удаётся поддерживать альфа-состояние, начинает звучать музыка, как только оно теряется – возникает шум. Так человек учится поддерживать альфа-ритм.

Варианты тренировок представлены разные. Например, когда человек в альфа-состоянии на экране постепенно распускается цветок, как только альфа-состояние теряется – цветок замирает.

Устройство уже испытали на 24 добровольцах – их результаты были сопоставлены с контрольной группой из 8 человек. Исследователи проводили психологическое тестирование до начала эксперимента, в процессе и после него. Оказалось, что состояние всех участников стало немного лучше из-за внешних условий, но изменения в контрольной группе были не настолько значительны, как в экспериментальной. У участников экспериментальной группы ушли симптомы постковида: появилось обоняние, исчезла депрессия и суицидальные мысли. Достижением стала и нормализация ночного сна. Многие перенесшие ковид жалуются на неспокойный сон и ночные пробуждения. После 5-6 сеансов сон у добровольцев нормализовался. Положительный эффект был отмечен и в повышении либидо.