Как защититься одновременно от гриппа и инсульта

Испанские ученые зафиксировали необычный побочный эффект у прививки от гриппа. Оказалось, что она способна на 12% снизить риск развития инсульта. Как такое возможно? Об этом телеканал «МИР 24» спросил заведующего лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Михаила Костинова.

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- Дам немножко статистики: что делали и какая была выборка. Во-первых, выводы были опубликованы в научном журнале Neurology. Побочный эффект обнаружен при изучении анамнеза пациентов старше 60 лет, всего изучено 85 тысяч историй болезни. Тех, у кого был ишемический инсульт, и тех, у кого его никогда не было. В принципе, на ваш взгляд и с точки зрения науки, выборка была достаточно серьезной, чтобы можно было утверждать, что у получивших прививку от гриппа на 12% ниже риски инсульта?

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Михаил Костинов: Дело в том, что в этом нет ничего нового. Я могу показать слайды, как 25-30 лет назад я и другие ученые читали об эффективности вакцин против гриппа в снижении многих заболеваний. Среди них инсульт, инфаркт, заболевания легких и многое другое. Поэтому это не побочный эффект. Если человеку лучше, разве это побочный эффект? Конечно, нет. Это неспецифический эффект, который доказан давно. Просто сегодня на уровне новых молекулярных, генетических исследований доказано, как получается какой механизм, как получается какой эффект. Так что это ничего нового. Любой ученый, который занимается вакцинологией, вам это скажет.

Зато сегодня дается неспецифический эффект вакцины от гриппа и в снижении заболеваемости и тяжести течения СOVID-19. Вот это новый бум! Наша Россия, в частности, я, предвидят такую гипотезу, какой неспецифический эффект вакцины от гриппа в снижении заболеваемости и смертности от СOVID-19. Это имеются в виду те люди, которые раньше не были привиты от СOVID-19. Вот что новое. Так что здесь подтверждается то, что было 25-30 лет назад.

- Да, но при этом они еще говорят, что сравнивали результаты после вакцинации от гриппа с результатами после применения вакцины от пневмонии. Вот после вакцины от пневмонии такого эффекта нет. Они так сильно различаются?

Михаил Костинов: Да, правильно. Дело в том, что вакцина от гриппа по строению – это вирус. То есть берется из вируса определенная частица, инактивированный белок, который не может никогда вызывать болезнь. А что такое вакцина от пневмококка? Для нее берется серотип полисахарида, который конъюгируется, добавляется гидрокси алюминий, и получается другой эффект. Да, опять параллель. Эффективность вакцинации против пневмококка в снижении заболеваемости СOVID-19.

Так что, пишет ВОЗ, вакцина от гриппа может снижать заболеваемость на планете примерно на 17-20%. Потом ученые различных стран мира показывают на снижение восприимчивости к ковиду на 35% при первой волне и на 49% при второй волне вакцинации от гриппа. Но вакцине от пневмококка дают где-то не больше 20%. То есть это разные вакцины, разный механизм действия.

Даже в России была статья по гриппу, когда прививку делали больным с хронической сердечно-сосудистой недостаточностью. Здесь тоже показана эффективность этой вакцины. Три или четыре года назад была опубликована в России эта статья.

Так что разные вакцины, разный эффект. Но есть одно «но». Не доказано то, что как вакцина от гриппа, так и вакцина от пневмококка, может оказать неспецифический эффект в профилактике иных заболеваний, не только инфекционных. И не инфекционных, например, это инсульты, инфаркты и так далее.

- Но кстати, если говорить о неспецифическом эффекте по профилактике других заболеваний и вернуться чуть назад, то вы говорили, что многие заболевания входят в возможное оказание этого эффекта. А снижение риска болезни Альцгеймера было в этом списке? Потому что об этом пишут уже американские ученые из Техаса. По их исследованию, у 2,5 млн пациентов старше 65 лет риск болезни Альцгеймера снизился после вакцинации от гриппа.

Михаил Костинов: Потому что ученые видят. Но такие массивные масштабы они не исследовали.

- И вот, кстати, когда говорят о болезни Альцгеймера, там есть несколько гипотез того, как это работает, как вакцина от гриппа профилактирует болезнь Альцгеймера. Я сейчас зачитаю: «Первая гипотеза – у белков вируса гриппа и патологических белков, обнаруживаемых при болезни Альцгеймера, есть общие фрагменты молекул. Вторая заключается в том, что поражение молекул, поражение центральной нервной системы при гриппе может способствовать развитию проявлений болезни Альцгеймера». Соответственно, профилактика гриппа может предотвратить связанные с ним патологические изменения мозга. Какой вариант более убедительный?

Михаил Костинов: Ни один, ни второй. Объясню почему. Сам вирус гриппа – это очень мощный вирус. Проникая в организм, из-за своей мощности он может давать побочные эффекты. Грипп может вызывать и инсульты, и инфаркты, и что хочешь. А что такое вакцина? Берутся определенные фрагменты, и они по-иному работают.

Я вам дам пример. Сколько есть иммуномодуляторов бактериального происхождения? Когда от бактерии берется определенная часть, и из нее делают препарат. И, когда применяешь их с профилактической целью, то получаешь иммунитет. А взять ту же инфекцию, стафилококк, стрептококк, когда она попадает в организм человека, то что получается? Получается болезнь, которая может давать побочные эффекты. Поэтому разница очень колоссальная между вакциной и самой инфекцией.

Действительно, есть такое предположение, и я раньше читал по поводу болезни Альцгеймера. Что действительно, частицы, из которых состоит вакцина, могут оказать благоприятное влияние на те гены, которые приводят к дальнейшему развитию этой болезни. Это так и есть.

А названные гипотезы, первая и вторая, – одна касается вакцины, другая – инфекции.

- А можно я озвучу свою, третью гипотезу? А может быть такое, что это не связано с действием конкретной вакцины от гриппа? Потому что разные вакцины, разные принципы работы. Они все, воздействуя на организм, заставляют иммунные клетки работать сильнее и активнее, тем самым останавливая развитие целого комплекса болезней?

Михаил Костинов: Вы знаете, я дам вам пятерку за такое предположение. Я буквально вчера читал лекцию по неспецифическому влиянию вакцин национального календаря прививок на иммунную систему. Потому что это направление, которым я занимаюсь почти 30 с чем-то лет. И вакцина от кори оказывает то же самое влияние, где берется живой штамм, когда его вводят в организм человеку, такой же механизм. Активизируются клеточные механизмы, которые приводят к снижению бронхолегочного заболевания и заболевания желудочно-кишечного тракта.

То есть вы правильно сказали, что, когда формируется иммунитет к конкретной инфекции, то есть против чего делаешь прививку, активизируется неспецифический эффект. Не могут вырабатываться антитела без активации других механизмов. И как раз эта активация других неспецифических организмов иммунной системы способна к снижению ремиссии каких-то болезней, к профилактике других инфекций. Так и есть на самом деле.

- Получается, я могу сделать вывод: сейчас осень, сезон прививки от гриппа. И ее стоит сделать не только для защиты от самого гриппа, но и для получения всех остальных сопутствующих положительных эффектов?

Михаил Костинов: Правильно, такой вывод есть, но это не новость. Когда я писал такое мнение на основании всех данных, которые мы получали в России, а я занимаюсь этим, особенно новым направлением, изучением адъювантных вакцин, которых в России и за границей их нет. И как раз я предположил такую гипотезу, что, вероятно, вакцина от гриппа оказывает неспецифический эффект именно в борьбе с коронавирусной инфекцией. А за границами не любят, когда мы выходим первыми. И вернули, говорят, не может быть. Даже с такой репликой, что это глупость. Но, спустя два-три месяца появились статьи, которые доказывают этот неспецифический эффект.

Слава богу, что у нас в России я опубликовал после этого статью, где мы доказали такой же неспецифический эффект. В частности, именно как работали вакцины в период пандемии COVID-19. Именно на эпидемиологическом уровне. Это не то, что все знают, что есть какой-то эффект. А именно почему и зачем. Потому что, именно определяя этот иммунопатогенез, определяется иммунный механизм процесса вакцинации. И это дает знания врачу. Потому что врач будет убеждать пациента, что надо вакцинироваться, потому что будет знать патогенез болезни, иммунопатогенез, как проходит вакцинальный процесс и так далее. Вот этим и отличается врач от обычного человека, который далек от медицины. Он знает механизм, он может сказать четко и конкретно, почему вы меньше болеете, почему у вас меньше осложнения от ковида. И почему доказано, что вакцинированные люди реже попадают в стационар, меньше госпитальных дней там проводят, меньше попадают на искусственные вентиляции легких, меньше нуждаются в кислородной терапии.