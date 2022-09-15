ВОЗ объявила о скором завершении пандемии COVID-19

Несмотря на то, что в мире еще фиксируется немало случаев заражения коронавирусом и от него все еще умирают люди, новой пандемии не будет.

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С таким докладом перед коллегами выступил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, сегодня ситуация наиболее благоприятная за все паднемийное время. К тому же, медицина научилась справляться с болезнью, и сейчас она не опасней гриппа.

«Полностью цель избавления человечества от коронавируса еще не достигнута, но мы близки к тому, чтобы забыть о пандемии»,