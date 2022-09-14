Врач напомнил о признаках постковидных симптомов

Коронавирусная инфекция вновь напомнила о себе. Снова пришлось вспомнить о мерах предосторожностях, лечении заболевания и о таких неприятных последствиях, как постковидные симптомы. Врач-пульмонолог Олег Абакумов рассказал о них в своем телеграм-канале.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

«Постковидные симптомы это те, что настигают вас во время или после ковида и длятся до 12 недель»,

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- подчеркивает Абакумов.

Врач описал самые распространенные симптомы. И, прежде всего, это повреждения кожи. Здесь сразу несколько разновидностей, которые у каждого пятого переболевшего становились единственными.

Например, это так называемые «ковидные пальцы», когда стопы и пальцы краснеют и опухают, покрываясь волдырями. Но такие симптомы через две недели начинают купироваться и скоро вовсе исчезают. Через месяц после заражения может появиться сыпь. Она помучает пациента две-три недели. Это плоские и немного выпуклые пятнышки на коже, встречающиеся примерно у 47% болевших.

В четверти случаев пациентов навещает крапивница. В таких случаях опухающая кожа очень сильно чешется. Это так называемая крапивница, вызванная ослаблением иммунитета при болезни. Реже всего встречается возникновение волдырей, но их специалисты считают самым ярко выраженным симптомом ковида.

«Большинство девушек (а может и парней), сделав шеллак, ходят довольные (довольные, но без трёх тысяч рублей), не замечая под ним постковидные симптомы. При борьбе с ковидом наш организм показывает нам, что он находится в ужасном стрессе. Тело подает знаки, рисуя на ногтях, как летающие тарелки на полях»,

- пишет о следующем симптоме Абакумов.

На ногтях он проявляется прекращением их роста, появлением горизонтальных бородок у основания и горизонтальных же белых линий. Может образоваться и красный узор у основания ногтей, напоминающий полумесяц. Восстанавливаться ногти начинают через несколько недель.

Почти в половине случаев у пациентов начинается выпадение волос с различной интенсивностью. Этот процесс возникает из-за стресса организма при болезни. Особо беспокоиться не стоит, так как через некоторое время волосы снова начнут расти и их популяция восстановится. Но доктор предупредил, что «это не сработает, если вы были лысым ещё до ковида».

Действует коронавирусная инфекция и на слух. Вирус мешает работать клеткам внутреннего уха, что приводит к шуму в ушах, а в ряде случаев — к утрате слуха. Обычно лечение этого симптома также не требуется. И слух восстанавливается, и шум в ушах исчезает. А вот с сердцем все несколько хуже. В группу риска попадают те, кто болел ковидом в тяжелой форме. Прошедшая болезнь может стать причиной инфарктов и инсультов.

Все это из-за большого количества образовавшихся тромбов. Но и это можно предусмотреть. Исследования показывают, что вероятность сердечных проблем намного уменьшается у тех пациентов, которые прошли вакцинацию от COVID-19.

«Кстати, у детей после ковида тоже не все радужно и сильно возрастают риски заработать не подарки к новому году, а поражение сердечной мышцы — миокардит. Это серьёзное заболевание, которое нужно выявлять в зачаточном состоянии. Поэтому, если ребетенок переболел ковидом (уверяю вас, это не из-за компьютера), то рекомендую проверить сердечко вашего чада (ЭКГ, Эхо-КГ) и зайти к педиатру на осмотр»,