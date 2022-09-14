Россияне стали больше покупать противоковидные лекарства

В августе россияне купили на 59 процентов больше лекарств против коронавируса по сравнению с июлем (11,6 миллионов упаковок против 7,3 миллионов соответственно), при том потратив на 41 процентов больше (4,5 миллиардов рублей). Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

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Спрос на противоковидные препараты начал расти в последнюю неделю июля. Тогда лекарства стали покупать на 17 процентов больше, отмечает руководитель товарной группы «Фарма» центра Егор Жаворонков.