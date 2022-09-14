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29 минут назад

Россияне стали больше покупать противоковидные лекарства

Lenta.ru

В августе россияне купили на 59 процентов больше лекарств против коронавируса по сравнению с июлем (11,6 миллионов упаковок против 7,3 миллионов соответственно), при том потратив на 41 процентов больше (4,5 миллиардов рублей). Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Россияне стали больше покупать противоковидные лекарства
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Спрос на противоковидные препараты начал расти в последнюю неделю июля. Тогда лекарства стали покупать на 17 процентов больше, отмечает руководитель товарной группы «Фарма» центра Егор Жаворонков.

В первую неделю августа произошел еще один скачок (на 20 процентов) после чего спрос нормализовался — в неделю россияне тратили на антиковидные лекарства чуть больше одного миллиарда, отмечает издание. Однако спрос на препараты от COVID-19 значительно ниже, чем зимой — в зимний период объем продаж на пике доходил до 3,5 миллиардов рублей.

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