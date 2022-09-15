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47 минут назад

Потеря обоняния при COVID-19 негативно влияет на интеллект человека

Москва24иещё 2

Потеря обоняния при заболевании коронавирусом негативно сказывается на интеллекте человека. Об этом заявил врач-невролог Павел Хорошев в разговоре с Ura.ru.

Чем потеря обоняния при COVID-19 опасна для интеллекта людей
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По словам эксперта, ощущения запускают работу мозга. Их потеря приводит к уменьшению когнитивных способностей человека, тем самым способствуя снижению уровня интеллекта.

Он уточнил, что основным источником передачи информации в мозг являются глаза. Поэтому, когда человек теряет зрение, уровень интеллекта значительно снижается. Однако несмотря на полную или частичную слепоту, человек может стимулировать повышение уровня интеллекта путем чтения книг и общения с другими людьми, объяснил Хорошев.

Вторым по значимости является слух. Эксперт отметил, что при его потере также идет значительное снижение уровня интеллекта. Однако это можно компенсировать.

Обоняние, по словам специалиста, входит в тройку важных каналов. С помощью обонятельного мозга человек может с точностью до 99,9% определить полезность продукта для собственного организма, сообщил Хорошев. Оно поддерживает постоянную работу не только мозга, но и других каналов.

Ранее ученые из Университета Рединга в Англии идентифицировали молекулу, которая связана с нарушением обоняния. Специалисты провели исследование, в ходе которого выяснили, что искажение запахов может происходить из-за ароматических соединений, которые содержатся в некоторых напитках и продуктах. Из-за этих молекулярных соединений приятные ароматы для некоторых людей могут приобретать оттенки сточных вод или горелого мусора. Чаще всего пациенты жаловались на искажение запахов кофе, мяса, лука, шоколада и зубной пасты.

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