Разработан новый способ лечения COVID-19

Ученые Институтов Гладстона разработали новый способ лечения инфекционных заболеваний в виде однократной интраназальной дозы, которая защищает от тяжелой инфекции SARS-CoV-2. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).