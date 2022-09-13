Мясников рассказал, можно ли отличить симптомы коронавируса и гриппа

— Обезопасить себя от заражения коронавирусом и гриппом можно с помощью вакцинации. Однако отмечу, что на данный момент прививка имеет не очень выраженный эффект при данных заболеваниях. Вакцина от гриппа разрабатывается каждый год. Сейчас было не до этого, поэтому она будет как пальцем в небо. Более того, вакцина от коронавируса также не предохраняет от «омикрона», но снижает тяжесть течения заболевания, — отметил он.