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3 часа назад

В России завершили исследования вакцины «Ковивак» для лиц старше 60

Lenta.ruиещё 4

Центр им. Н.Ф.Чумакова завершил клинические исследования вакцины от коронавируса «Ковивак» среди лиц старше 60 лет. Об этом ТАСС рассказал директор по развитию центра Константин Чернов.

В России завершили исследования вакцины «Ковивак» для лиц старше 60
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Мы не так давно закончили исследования по возрастной категории 60+, представили эти данные, сейчас они находятся на рассмотрении нашего Минздрава», — заявил собеседник агентства.

Комментируя процесс международного признания вакцины он заявил, что «все идет своим чередом». «К сожалению или к счастью, но острая фаза, тогда, когда все препараты регистрировались просто в пожарном порядке, она сейчас прошла», — пояснил Чернов.

Коронавирус,Константин Чернов,
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