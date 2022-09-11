Врач Радаева рассказала о пользе физических упражнений для борьбы с последствиями COVID-19

Последствия перенесенной коронавирусной инфекции можно побороть с помощью физических упражнений. Об этом рассказала врач-иммунолог Ольга Радаева. Переболевшие COVID-19 пациенты в постковидный период могут сталкиваться с воспалительным заболеванием, которое сопровождается нарушением иммунных механизмов. Однако с этой проблемой можно справиться за счет тренировок выносливости и циклических упражнений, сообщает kp.ru. По словам специалиста, занятия спортом помогут скорректировать последствия коронавируса, поскольку будут способствовать нормализации цитокинов — белков, которые считаются модуляторами воспаления. В частности, рекомендуется делать выпады с приседанием вперед на одну ногу.