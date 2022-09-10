Врач подтвердил возможность снижения слуха после коронавируса

Снижение слуха после перенесенной коронавирусной инфекции возможно. Виной всему способность СOVID-19 поражать клетки центральной нервной системы. Как это связано с шумом в ушах или глухотой, рассказал «Парламентской газете» врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

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«Триггером этих заболеваний обычно становится воспаление среднего уха. Поскольку коронавирус — это нейротропная инфекция, то есть способная поражать клетки центральной нервной системы, а среднее ухо — как раз элемент этой системы, то все закономерно»,

— пояснил врач.

По его словам, нарушения слуха могут возникнуть у каждого, кто переболел коварной инфекцией. Наиболее подвержены подобным осложнениям люди старше сорока лет.

При заболеваниях органов слуха в очень многих случаях можно помочь, уверен Владимир Зайцев. Главное, чтобы человек вовремя обратился к врачу. А специалист поставит диагноз и назначит эффективное лечение.