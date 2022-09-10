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1 час назад

Число заболевших COVID-19 в России превысило 20 миллионов

Lenta.ruиещё 2

Общее число заразившихся коронавирусом в России превысило 20 миллионов человек. Это следует из данных, опубликованных в субботу, 10 сентября, на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Число заболевших COVID-19 в России превысило 20 миллионов
Фото:  Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Согласно статистике, с начала пандемии COVID-19 заболел 20 013 781 человек. Общее число смертей от инфекции достигло 385 262.

Больше всего заболевших за все время выявили в Москве (3 090 679), Санкт-Петербурге (1 689 941) и Московской области (1 075 845). Меньше всего — на Чукотке (6324 случая), а также в Ненецком автономном округе (20 586 случаев).

10 сентября в России за сутки выявили 53 486 случаев COVID-19, умерли 97 человек. За этот же период выздоровели 46 023 человека. Таким образом показатель выздоровлений достиг 19 023 718.

Ранее генетик Павел Волчков допустил, что пик заболеваемости COVID-19 в России может прийтись на вторую половину сентября. По его словам, он пройдет легче, чем предыдущий, благодаря формированию популяционного иммунитета, блокирующего коронавирус в дыхательных путях человека.

В свою очередь, глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в ближайшее время смертность от COVID-19 в России может вырасти вдвое. По его словам, за месяц ее суточный показатель увеличился в три раза — с примерно 30 человек в сутки до 90.

Коронавирус,Павел Волчков,Александр Гинцбург,
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