Названо несоответствие в последствиях омикрона

У заразившихся омикрон-штаммом коронавируса может быть очень сильная интоксикация, но поражение легких происходит значительно реже. На такое несоответствие в последствиях заболевания указал главный внештатный пульмонолог Минздрава по Центральному федеральному округу Андрей Малявин. Его словам приводит ТАСС.
«Это удивительно, то есть интоксикация может быть очень сильная, а поражения легких значительно реже. Мы знаем, что основные проблемы с летальностью, c инвалидизацией — как раз были связаны с предыдущими штаммами, с поражением легких», — сказал медик.
По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 9 сентября, в России за сутки выявили 52 106 новых случаев заражения. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 19 960 295.