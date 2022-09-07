Прием фолиевой кислоты повышает риск смерти от COVID-19

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружили, что риск заражения и смерти от COVID-19 был значительно выше у людей, принимавших высокие дозы фолиевой кислоты. Работа опубликована в журнале BMJ Open.

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Авторы использовали данные медицинских карт более чем 380 тыс. британцев в возрасте 45 лет и старше. Из более чем 26 тыс. пациентов, заразившихся коронавирусом, 820 умерли. Те пациенты, которым был назначен прием фолиевой кислоты в больших дозах (в 5 раз выше допустимого предела), имели в 1,5 раза больший риск заражения коронавирусом и в 2,6 раза больший риск смерти по сравнению с контрольной группой.

Уровни фолиевой кислоты в крови участников в этом исследовании не измерялись.

Врачи также выяснили, что прием метотрексата — препарата, снижающего уровень фолиевой кислоты, не несет дополнительных рисков для пациентов с COVID.

Выводы ученых могут иметь значение для пациентов, которые принимают фолиевую кислоту. Хотя ее прием в некоторых случаях четко показан, врачи все же должны быть осторожны при назначении высоких доз. Безопасный верхний предел фолиевой кислоты составляет 1 миллиграмм.

Другое исследование, опубликованное в 2021 году в Nature Communications, показало, что вирус SARS-CoV-2 использует фолиевую кислоту человека для размножения. Это означает, что вирус может быть чувствителен как к фолиевой кислоте, так и к ее ингибиторам, в том числе метотрексату.

Выводы этого исследования побудили авторов проверить связь между приемом фолиевой кислоты и клиническими исходами при COVID. Низкий уровень фолиевой кислоты у беременных женщин связан с повышенным риском врожденных дефектов у младенцев.