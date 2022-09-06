Правда ли, что люди заразились коронавирусом от летучей мыши? Ученые так не считают

Израильские учёные провели метаанализ множества научных исследований, утверждавших, что летучие мыши переносят этот вирус. Утверждения базировались на том, что у летучих мышей часто обнаруживаются антитела к коронавирусу: известно, что у них в 48% случаев были антитела. При этом собственно вирус выделен не был ни разу.

Это тем более говорит о том, что они не переносчики, а о том, что иммунитет летучих мышей справился с вирусом. К тому же у них такая иммунная система, которая позволяет им справляться с вирусами, смертельными для других млекопитающих. А тот факт, что у летучих мышей часто находят патогены, передающиеся человеку, тоже не говорят против этих животных, так как переносимые ими болезни неопасны для человека.