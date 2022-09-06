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2 часа назад

Правда ли, что люди заразились коронавирусом от летучей мыши? Учёные так не считают

Ferra.ruиещё 3

Исследователи из Тель-Авивского университета в Израиле усомнились в верности теории происхождения коронавируса от летучих мышей. Считается, что именно эти животные — разносчики вируса SARS-CoV-2, возбудителя COVID-19.

Правда ли, что люди заразились коронавирусом от летучей мыши? Ученые так не считают
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Израильские учёные провели метаанализ множества научных исследований, утверждавших, что летучие мыши переносят этот вирус. Утверждения базировались на том, что у летучих мышей часто обнаруживаются антитела к коронавирусу: известно, что у них в 48% случаев были антитела. При этом собственно вирус выделен не был ни разу.

Это тем более говорит о том, что они не переносчики, а о том, что иммунитет летучих мышей справился с вирусом. К тому же у них такая иммунная система, которая позволяет им справляться с вирусами, смертельными для других млекопитающих. А тот факт, что у летучих мышей часто находят патогены, передающиеся человеку, тоже не говорят против этих животных, так как переносимые ими болезни неопасны для человека.

На основании этих данных учёные усомнились, что летучие мыши — источники коронавируса.

Коронавирус,
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