Происхождение COVID-19 от летучих мышей подвергли сомнению

Согласно исследованию, в ходе которого специалисты провели метаанализ специализированной литературы по вирусологии, летучие мыши обладают эффективной иммунной системой, позволяющей легко справляться с вирусами, которые для других млекопитающих смертельны. Также оказалось, что в 48 процентах случаев утверждение, что летучие мыши являются переносчиками коронавирусной инфекции, было основано на частоте выявления антител, а не на фактическом выделении идентичных вирусов.

Традиционно этих животных считали переносчиками различных инфекций, однако основная причина такого мнения обусловлена серологически положительным статусом летучих мышей, то есть наличием антител, говорящим о перенесенной болезни и выработанном иммунном ответе. Это значит, что они не являются носителями вируса, поскольку уже преодолели его. Тем не менее часто у этих животных фиксируется патоген, схожий с человеческими возбудителями, но для людей он не опасен, и сам факт его наличия не доказывает, что летучие мыши являются переносчиками.