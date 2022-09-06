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1 час назад

Происхождение COVID-19 от летучих мышей подвергли сомнению

Lenta.ru

Израильские ученые из Тель-Авивского университета подвергли сомнению теорию происхождения вируса SARS-CoV-2, возбудителя COVID-19, от летучих мышей. Выводы работы описаны в журнале iScience.

Происхождение COVID-19 от летучих мышей подвергли сомнению
Фото: Лента.руЛента.ру

Согласно исследованию, в ходе которого специалисты провели метаанализ специализированной литературы по вирусологии, летучие мыши обладают эффективной иммунной системой, позволяющей легко справляться с вирусами, которые для других млекопитающих смертельны. Также оказалось, что в 48 процентах случаев утверждение, что летучие мыши являются переносчиками коронавирусной инфекции, было основано на частоте выявления антител, а не на фактическом выделении идентичных вирусов.

Традиционно этих животных считали переносчиками различных инфекций, однако основная причина такого мнения обусловлена серологически положительным статусом летучих мышей, то есть наличием антител, говорящим о перенесенной болезни и выработанном иммунном ответе. Это значит, что они не являются носителями вируса, поскольку уже преодолели его. Тем не менее часто у этих животных фиксируется патоген, схожий с человеческими возбудителями, но для людей он не опасен, и сам факт его наличия не доказывает, что летучие мыши являются переносчиками.

Полученные результаты ставят под сомнение устоявшееся мнение о происхождении коронавируса, а также дают основания для дальнейшего изучения иммунологических противовирусных способностей летучих мышей для разработки новых методов борьбы с инфекциями.

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