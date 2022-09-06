Названы причины прогнозируемого роста смертности от COVID-19

Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Москве 24, что прогнозируемый рост смертности от коронавируса в России может быть связан со снижением коллективного иммунитета и возвращением людей в свои города.
Ранее директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что в ближайшее время смертность от COVID-19 может в два раза подняться в РФ. В связи с этим он призвал россиян ревакцинироваться.
По словам Владимира Болибока, возвращение людей в города и снижение уровня коллективного иммунитета способны привести к значительному подъему заболеваемости коронавирусом в стране и, как следствие, к росту смертности.
"У нас есть ослабление коллективного иммунитета. Основной пик заболеваемости "Омикроном" приходился на февраль – март, и спустя полгода у людей, которые тогда переболели, приобретенный в результате инфицирования иммунитет исчез. Прибавьте шесть месяцев к февралю – марту, это как раз сентябрь – октябрь. То есть сейчас эти люди, утратив свой иммунитет, становятся снова восприимчивы к коронавирусной инфекции",
– объясняет эксперт.
По прогнозам иммунолога, значительный рост смертности от коронавируса в РФ, вероятно, может произойти через несколько недель.
"Сейчас, если мы видим рост динамики заболевших в разы, то у нас через три недели, то есть в двадцатых числах сентября вырастет летальность, которая отстает примерно на три недели от заболеваемости",
– считает эксперт.
Чтобы этого не допустить, специалист рекомендует вакцинироваться и ревакцинироваться.