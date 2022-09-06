Названы причины прогнозируемого роста смертности от COVID-19

"У нас есть ослабление коллективного иммунитета. Основной пик заболеваемости "Омикроном" приходился на февраль – март, и спустя полгода у людей, которые тогда переболели, приобретенный в результате инфицирования иммунитет исчез. Прибавьте шесть месяцев к февралю – марту, это как раз сентябрь – октябрь. То есть сейчас эти люди, утратив свой иммунитет, становятся снова восприимчивы к коронавирусной инфекции",