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5 часов назад

Появится ли новый штамм коронавируса: объясняет уральский иммунолог

РИА "ФедералПресс"

Новые штаммы коронавируса появятся, но с большой вероятностью течение болезни при них будет менее интенсивным. Об этом «ФедералПресс» рассказала главный внештатный детский специалист – иммунолог Свердловской области, доктор медицинских наук Ирина Тузанкина.

Появится ли новый штамм COVID: объясняет уральский иммунолог
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Вирусы постоянно обновляются. Изменчивость – суть их жизни, иначе они погибают. Но обычно цель этих изменений – улучшение их собственного жития»,

– объяснила Тузанкина. Д

ругими словами, вирусы заинтересованы не в уничтожении хозяина, внутри которого они поселились, а в получении как можно большего числа таких хозяев, говорит она. Поэтому вирусы, как правило, изменяются в сторону увеличения контагиозности и облегчения течения болезни, ведь, если она протекает тяжело, могут уничтожаться и сами вирусы вместе с их хозяином.

«Так что по законам вирусологии тяжесть заболевания уменьшается, что мы и наблюдаем в течении болезни, вызываемой теми штаммами, которые актуальны сейчас»,

– говорит иммунолог.

Коронавирус,
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