Появится ли новый штамм COVID: объясняет уральский иммунолог

Новые штаммы коронавируса появятся, но с большой вероятностью течение болезни при них будет менее интенсивным. Об этом «ФедералПресс» рассказала главный внештатный детский специалист – иммунолог Свердловской области, доктор медицинских наук Ирина Тузанкина.

«Вирусы постоянно обновляются. Изменчивость – суть их жизни, иначе они погибают. Но обычно цель этих изменений – улучшение их собственного жития»,

ругими словами, вирусы заинтересованы не в уничтожении хозяина, внутри которого они поселились, а в получении как можно большего числа таких хозяев, говорит она. Поэтому вирусы, как правило, изменяются в сторону увеличения контагиозности и облегчения течения болезни, ведь, если она протекает тяжело, могут уничтожаться и сами вирусы вместе с их хозяином.