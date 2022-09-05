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1 час назад

Можно ли одновременно заболеть COVID-19 и гриппом

Волгоградская правда

Если сразу два вируса попадут в организм человека, выживет из них только один.

Можно ли одновременно заболеть COVID-19 и гриппом
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

По словам доктора Олега Абакумова, два вируса действительно могут попасть в организм человека и тогда ПЦР-тест подтвердит это на начальной стадии. Но через сутки новый результат теста покажет наличие только одного выжившего вируса, приводит слова специалиста NVL.

– Положительные тесты не должны вас смущать, потому что они не означают двойного заболевания,

– пояснил врач.

Доктор добавил, что грипп и COVID-19 схожи: оба вируса передаются воздушно-капельным путем, через контакт с больным и бытовые предметы. Каждый из них может протекать в легкой и тяжелой форме или приводить к летальному исходу. Поэтому профилактические меры в отношении обоих вирусов одинаковы. По словам врача, делать прививки от гриппа и коронавируса можно в разные сроки.

Отметим, материал носит исключительно информационный характер и не заменяет консультации специалиста.

Коронавирус,Олег Абакумов,
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