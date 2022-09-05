Раскрыто влияние тестостерона на риск госпитализации при COVID

Группа специалистов из медицинских школ Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Университета Сент-Луиса раскрыла влияние тестостерона на риск госпитализации у больных COVID-19 мужчин. Данные работы описаны в статье, опубликованной в журнале JAMA.
В ходе исследования были изучены данные 723 мужчин, получивших положительный тест на коронавирус, преимущественно до 2020 года. Оказалось, что пациенты с более низким уровнем тестостерона (ниже 200 нанограммов на децилитр) в 2,4 раза чаще попадали в больницу из-за COVID-19. При этом испытуемые, ранее испытывающие проблемы с этим гормоном, но получившие заместительную терапию, находились примерно на том же уровне риска, что и мужчины, у которых тестостерон всегда был в норме.
Ученые считают, что в будущих волнах коронавирусной инфекции их данные могут помочь защитить людей, входящих в группу риска, а также снизить нагрузку на здравоохранение. Однако эксперты подчеркнули, что работа была наблюдательной, поэтому это лишь предположение, а не доказательство. Поэтому в дальнейшем они хотят провести дополнительные клинические исследования.