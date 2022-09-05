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7 часов назад

Боль в пояснице назвали новым симптомом коронавируса

VN.ru Все новости Новосибирской области

Заболеваемость COVID-19 растет в России и в Новосибирске. Это связано с циркуляцией штамма «омикрон» и его разновидностей.

Боль в пояснице назвали новым симптомом коронавируса
Фото: VN.ru Все новости Новосибирской областиVN.ru Все новости Новосибирской области

Коронавирус продолжает мутировать, у него появляются новые симптомы. Так, новым симптомом COVID-19 накануне назвали боль в пояснице.

«Характерными симптомами коронавируса остаются интоксикация, головная боль, относительно новый симптом – это боль в пояснице, – прокомментировала терапевт Лариса Алексеева в беседе с URA.RU. – Он появляется в 50% случаев. Сначала три-четыре дня болит голова, потом всё немного утихает и перемещается в поясницу».

По словам врача, после этого у пациента могут появиться насморк и продуктивный кашель.

Добавим, что заболеваемость коронавирусом продолжает расти и в целом по России, и в Новосибирской области. По данным оперативного штаба за 4 сентября, выявлено 733 случая COVID-19, 78 из них – дети. Выздоровели 149 человек. Летальных случаев не зарегистрировано.

Всего в регионе от коронавируса умерли 5705 человек. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 602 пациента, в том числе 55 детей.

Врачи призывают новосибирцев вовремя проходить вакцинацию и ревакцинацию. Она поможет избежать тяжелых осложнений.

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