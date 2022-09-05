Врачи раскрыли главное отличие коронавируса новой волны

Коронавирус новой волны все больше напоминает ОРВИ, однако обладает высокой степенью заражаемости, пробивающей «иммунные барьеры». Об этом рассказали врач-инфекционист Евгений Тимаков и терапевт Александр Карабиненко.

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Коронавирус, которым чаще болеют сейчас, называют четвертым или пятым вариантом «омикрона». Они проявляются следующими симптомами: насморк, боль в горле, кашель, хриплый голос, потливость, головная и мышечная боль, плохой стул и боль в животе.

По словам врачей, такой «омикрон» стал реже приносить пневмонию. Большинство пациентов болеют в легкой форме.

«Сейчас это все на уровне верхних дыхательных путей, и там все сохраняется. Максимум бронхит возникает, но пневмоний не было», – отметил инфекционист Евгений Тимаков.

При симптомах ковида терапевт Александр Карабиненко посоветовал пропить лекарства, которые выписываются при респираторных вирусных инфекциях, а также противовирусные препараты.