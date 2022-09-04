Число случаев коронавируса в мире превысило 604 млн

С начала пандемии в мире умерли 6,4 млн человек. Больше всего — в Америке (1,4 млн), Индии (527,9 тыс.) и Франции (155,2 тыс.)

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в пятницу заявил, что в стране прогнозируется подъем заболеваемости коронавирусом. По его словам, в связи с таким прогнозом в стране необходимо "усилить личные меры безопасности". Мурашко отметил, что подъем заболеваемости на протяжении последних лет отмечается с начала учебного года — то есть в период, когда люди возвращаются в города, а дети идут в школу.