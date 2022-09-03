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3 часа назад

Врач рассказал, где нужно надевать маску в сентябре

ТК «Звезда»

Несмотря на то, что всеобщий масочный режим в России был отменен, ситуация с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией сегодня может обернуться возвращением медицинских масок в рутинную практику. Так, в этом сентябре граждане должны не забывать про эту меру профилактики в медучреждениях.

Врач рассказал, где нужно надевать маску в сентябре
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Об этом рассказал врач-инфекционист Георгий Викулов. Маски должны быть как у работников больниц и поликлиник, так и у посетителей. Носить их в других общественных местах россиян в большинстве регионов пока не обязывают.

При этом, в разных субъектах РФ меры против COVID-19 могут различаться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

«В разных регионах рекомендации могут отличаться, потому что везде свои темпы распространения возбудителя заболевания»,

- цитирует врача радио Sputnik.

Если заболеваемость продолжит расти, в целях заботы о здоровье населения, по словам инфекциониста, могут вернуть рекомендации по использованию масок при посещении магазинов, центров оказания госуслуг, таких как МФЦ и в целом мест с большим количеством людей.

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