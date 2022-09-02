Эксперт рассказала о сердечных осложнениях от коронавируса

«Сложность в том, что клиническая картина у разных пациентов, перенесших COVID-19, зависит от того, в каком состоянии было здоровье человека на период заражения. Может ли вирус спровоцировать инфаркт или инсульт, тоже зависит от многих факторов, — сказала Галина Лазаренко. — Поэтому советую всем людям, перенесшим заболевание — своевременно обследоваться у специалистов и соблюдать индивидуальные рекомендации».