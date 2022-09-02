Эксперт рассказала о сердечных осложнениях от коронавируса

Новая коронавирусная инфекция поражает не только центральную нервную систему, о чем свидетельствует потеря обоняния и нарушение вкусовых восприятий, но и сердечно-сосудистую. Об этом «Парламентской газете» рассказала заведующая кардиологическим отделением Федерального центра мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства России, врач-кардиолог-аритмолог Галина Лазаренко.
Эксперт отметила, что в методических рекомендациях Минздрава России в качестве возможных осложнений COVID-19 приводятся тромбозы легочных артерий, артерий разных органов с развитием инфарктов миокарда, головного мозга, кишечника, почек, селезенки, а также гангрена конечностей.
«Сложность в том, что клиническая картина у разных пациентов, перенесших COVID-19, зависит от того, в каком состоянии было здоровье человека на период заражения. Может ли вирус спровоцировать инфаркт или инсульт, тоже зависит от многих факторов, — сказала Галина Лазаренко. — Поэтому советую всем людям, перенесшим заболевание — своевременно обследоваться у специалистов и соблюдать индивидуальные рекомендации».
Врач также подчеркнула, что если после перенесенной коронавирусной инфекции появились жалобы, которых не было ранее: одышка, боли в области сердца, нарушения ритма сердца, повышенная утомляемость, нестабильные цифры артериального давления — это повод обратиться к врачу.
«К сожалению, часто люди занимаются самолечением, доверяют свое здоровье Google-поисковику и теряют драгоценное время. Нужно помнить, что, чем раньше вы обратитесь к врачу, тем меньше последствий будет после перенесенного заболевания».
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