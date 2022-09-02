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30 минут назад

Терапевт назвала новый симптом COVID-19

Ura.Ru

Боли в пояснице стали новым симптомом COVID-19. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева.

Терапевт назвала новый симптом COVID-19
Фото: Ura.ruUra.ru

«Новые симптомы коронавируса — интоксикация, головная боль и потом в 50% случаев возникает боль в пояснице, как радикулит. То есть сначала 3-4 дня болит голова, потом все немножко утихает и перемещается в поясницу. А далее возникает катаральный симптом (насморк, продуктивный кашель, — прим. URA.RU). То есть не нужно обольщаться, что первые четыре дня голова поболела, прошла и все. Она-то прошла, вроде полегче себя чувствуешь, но потом начинаются боли в пояснице, кашель сухой с першением в горле, такой как покашливание, и насморк. Но лечение все тоже самое, как при COVID-19», — объяснила Лариса Алексеева.

По мнению терапевта, боль в пояснице при коронавирусе связана с поражением пояснично-крестцового отдела. «Мне кажется, что это не невралгические боли, а мышечные, так реагируют мышцы спины. В первую волну „Омикрона“ она тоже болела у многих, но там была немного другая группа мышцы задействована — грудной отдел. А здесь именно пояснично-крестцовый. Я думаю, это все связано больше с интоксикацией и с мышечными болями вирусного характера», — отметила Алексеева.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о необходимости усиления личных мер профилактики. Связано это с ростом в стране заболеваемости COVID-19.

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Коронавирус,Михаил Мурашко,
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