Терапевт назвала новый симптом COVID-19

«Новые симптомы коронавируса — интоксикация, головная боль и потом в 50% случаев возникает боль в пояснице, как радикулит. То есть сначала 3-4 дня болит голова, потом все немножко утихает и перемещается в поясницу. А далее возникает катаральный симптом (насморк, продуктивный кашель, — прим. URA.RU). То есть не нужно обольщаться, что первые четыре дня голова поболела, прошла и все. Она-то прошла, вроде полегче себя чувствуешь, но потом начинаются боли в пояснице, кашель сухой с першением в горле, такой как покашливание, и насморк. Но лечение все тоже самое, как при COVID-19», — объяснила Лариса Алексеева.