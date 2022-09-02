Ковид может ухудшить состояние пациента с онкологией – врач

"Когда вот это был достаточно агрессивный штамм, тогда мы видели, что прооперированные больные, онкологически ослабленные или находящиеся под воздействием токсической химиотерапии, тогда мы видели, что ухудшалась ситуация", – заявил Каприн, написали РИА Новости.