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2 часа назад

Ковид может ухудшить состояние пациента с онкологией – врач

Москва24

Существуют некоторые варианты COVID-19, способные приостановить как процесс выздоровление от онкологии, так и в целом ухудшить все течение заболевания. Об этом рассказал главный внештатный специалист-онколог, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн.

Ковид может ухудшить состояние пациента с онкологией – врач
Фото: Фото: Агентство "Москва"/Денис ГришкинФото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

"Когда вот это был достаточно агрессивный штамм, тогда мы видели, что прооперированные больные, онкологически ослабленные или находящиеся под воздействием токсической химиотерапии, тогда мы видели, что ухудшалась ситуация", – заявил Каприн, написали РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в России спрогнозировали увеличение распространения COVID-19. Ситуация связана с началом учебного года и резким ухудшением погоды.

Также специалисты рассказали о возможном появлении нового штамма COVID-19 в Китае. Врачи утверждают, что он может возникнуть из-за ослабления ковидных ограничений в стране

Подробнее: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/02092022/497370?utm_source=CopyBuf

Коронавирус,Андрей Каприн,Минздрав РФ,
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