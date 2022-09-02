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2 часа назад

Генетик развеял популярный миф о коронавирусе

Lenta.ru

Первоначальная версия специалистов о том, что коронавирусом возможно заразиться через предметы, сейчас представляется байкой. Об этом в интервью «Известиям» заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Генетик развеял популярный миф о коронавирусе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Российский генетик счел подобную трактовку популярным мифом.

«Такой путь заражения коронавирусом маловероятен. Это скорее байка, чем быль»,

— развеял слухи специалист.

Волчков также подчеркнул, что сейчас ученые собрали много сведений о COVID-19, поэтому его уникальность выглядит надуманной.

«В целом ничего интересного в нем нет, кроме нюанса с его искусственным происхождением. Подтвердить или опровергнуть сейчас мы это не можем»,

— указал генетик.

Специалист отметил, что сейчас заболеваемость коронавирусом в России растет. По его словам, пик наступит во второй половине сентября.

Коронавирус,Павел Волчков,
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