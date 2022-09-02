Генетик развеял популярный миф о коронавирусе

Первоначальная версия специалистов о том, что коронавирусом возможно заразиться через предметы, сейчас представляется байкой. Об этом в интервью «Известиям» заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
Российский генетик счел подобную трактовку популярным мифом.
«Такой путь заражения коронавирусом маловероятен. Это скорее байка, чем быль»,
— развеял слухи специалист.
Волчков также подчеркнул, что сейчас ученые собрали много сведений о COVID-19, поэтому его уникальность выглядит надуманной.
«В целом ничего интересного в нем нет, кроме нюанса с его искусственным происхождением. Подтвердить или опровергнуть сейчас мы это не можем»,
— указал генетик.
Специалист отметил, что сейчас заболеваемость коронавирусом в России растет. По его словам, пик наступит во второй половине сентября.