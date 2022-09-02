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2 часа назад

Ученый спрогнозировал появление нового штамма COVID-19 в Китае

Москва24иещё 3

Новый штамм COVID-19 может возникнуть в Китае после ослабления страной коронавирусных ограничений. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на заведующего лабораторией геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова.

Ученый спрогнозировал появление нового штамма COVID-19 в Китае
Фото: Фото: AP Photo/Mark SchiefelbeinФото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Он назвал маловероятным возникновение в текущих условиях нового штамма коронавируса, который придет на смену "Омикрону".

"Тем не менее у нас есть Китай, где полтора миллиарда людей фактически не переболели ковидом. Это огромная ресурсная база для коронавируса, за счет которой можно эволюционировать", – пояснил эксперт.

Волчков отметил, что в случае попадания в этот котел штаммов "Омикрон" и "Дельта", они могут эволюционировать. Вместе с тем он выразил мнение, что даже при эволюционировании "Омикрон" не станет высокопатогенным из-за высокой заразности.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что увеличение числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в настоящее время связано с переходом в благоприятный для распространения вируса сезон. По словам эксперта, риски заражения в настоящее время высокие. Крючков призвал принять необходимые противоэпидемические меры для недопущения высоких пиков заболеваемости.

Коронавирус,Павел Волчков,Николай Крючков,
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