Врач назвала побочные эффекты вакцинации от COVID-19

Одна из причин, по которой многие жители Новосибирска отказываются вакцинироваться от COVID-19 – страх перед побочными эффектами, которые могут возникнуть после посещения прививочного кабинета.

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О том, какие побочки могут возникнуть после вакцинации от ковида корреспонденту «АиФ-Новосибирск» рассказала доктор медицинских наук Татьяна Овсянникова.

По словам специалиста, любая вакцина дает побочные реакции. Не стоит беспокоиться, если после вакцинации у пациента повысится температура, а также появятся другие умеренно-выраженные побочки.

«Связано это с тем, что иммунная система вызывает в организме реакцию определенного типа, которая стимулирует усиление кровотока, чтобы обеспечить циркуляцию большого количества иммунных клеток», -- отметила Овсянникова, добавляя, что побочные эффекты обычно носят непродолжительный характер.