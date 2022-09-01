Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+19° в 
USD 60.24EUR 60.21
Войти в почту
1 час назад

Новосибирский врач Овсянникова назвала побочные эффекты вакцинации от COVID-19

Bfm.ru Новосибирск

Одна из причин, по которой многие жители Новосибирска отказываются вакцинироваться от COVID-19 – страх перед побочными эффектами, которые могут возникнуть после посещения прививочного кабинета.

Врач назвала побочные эффекты вакцинации от COVID-19
Фото: BFMBFM

О том, какие побочки могут возникнуть после вакцинации от ковида корреспонденту «АиФ-Новосибирск» рассказала доктор медицинских наук Татьяна Овсянникова.

По словам специалиста, любая вакцина дает побочные реакции. Не стоит беспокоиться, если после вакцинации у пациента повысится температура, а также появятся другие умеренно-выраженные побочки.

«Связано это с тем, что иммунная система вызывает в организме реакцию определенного типа, которая стимулирует усиление кровотока, чтобы обеспечить циркуляцию большого количества иммунных клеток», -- отметила Овсянникова, добавляя, что побочные эффекты обычно носят непродолжительный характер.

Чаще всего после получения антиковидной вакцины у пациента возникает боль и покраснение на месте укола, а также наблюдается общая слабость и усталость. Не случайно специалисты рекомендуют работающим людям брать после вакцинации хотя бы один день отдыха.

Коронавирус,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители