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35 минут назад

Вирусолог объяснил, как безопасно совместить разные вакцины от коронавируса

РИА "ФедералПресс"

Многие эксперты сейчас советуют ревакцинироваться от коронавируса. Но всем ли это нужно и что делать тем, кто поставил зарубежную вакцину? На эти вопросы в разговоре с «ФедералПресс» ответил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Как безопасно совместить разные вакцины от коронавируса
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«На самом деле, вакцинация сейчас почти никому не нужна, кроме людей из группы риска», – объяснил врач.

Пожилым россиянам, людям с аутоиммунными болезнями, онкологией и прочими хроническим болезнями стоит вакцинироваться раз в год. Остальным же стоит проверить уровень антител, и если они есть даже в самом минимальном количестве, то прививка не нужна.

Что касается совместного применения зарубежной и русской вакцины, то такой опыт есть, и он положительный. По словам инфекциониста Владислава Жемчугова, российская вакцина нивелирует негативные последствия зарубежной и защищает организм. Поэтому применять их вместе можно.

Ранее «Новые известия» писали о том, что к 31 августа количество людей, у которых официально подтвержден диагноз «новая коронавирусная инфекция», выросло в мире до 602,26 миллионов.

Коронавирус,Владислав Жемчугов,
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