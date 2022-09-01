Как безопасно совместить разные вакцины от коронавируса

Многие эксперты сейчас советуют ревакцинироваться от коронавируса. Но всем ли это нужно и что делать тем, кто поставил зарубежную вакцину? На эти вопросы в разговоре с «ФедералПресс» ответил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

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«На самом деле, вакцинация сейчас почти никому не нужна, кроме людей из группы риска», – объяснил врач.

Пожилым россиянам, людям с аутоиммунными болезнями, онкологией и прочими хроническим болезнями стоит вакцинироваться раз в год. Остальным же стоит проверить уровень антител, и если они есть даже в самом минимальном количестве, то прививка не нужна.

Что касается совместного применения зарубежной и русской вакцины, то такой опыт есть, и он положительный. По словам инфекциониста Владислава Жемчугова, российская вакцина нивелирует негативные последствия зарубежной и защищает организм. Поэтому применять их вместе можно.