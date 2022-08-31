Врач объяснил, на кого направлена назальная вакцина

Назальная вакцина является более простым вариантом прививки от коронавирусной инфекции. Она может подойти детям, а также людям, которые боятся уколов. Об этом News.ru рассказал вирусолог Александр Бутенко.
Он выразил мнение, что безинъекционная вакцинация является перспективным направлением, поскольку заражение коронавирусом чаще всего происходит воздушно-капельным путем с проникновением в слизистые оболочки носа, глотки, трахеи. Однако важнее ее психологическое воздействие на взрослых и детей.
«Разговоры с самого начала и были, что назальные препараты облегчают вакцинацию детям и родители наверняка будут лучше на это реагировать, чем на инъекцию»,
— пояснил Бутенко.
Вирусолог подчеркнул, что эффективность препарата будет зависеть от результатов клинических испытаний.