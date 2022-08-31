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1 час назад

Врач объяснил, на кого в первую очередь направлена назальная вакцина

Парламентская газета

Назальная вакцина является более простым вариантом прививки от коронавирусной инфекции. Она может подойти детям, а также людям, которые боятся уколов. Об этом News.ru рассказал вирусолог Александр Бутенко.

Врач объяснил, на кого направлена назальная вакцина
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Он выразил мнение, что безинъекционная вакцинация является перспективным направлением, поскольку заражение коронавирусом чаще всего происходит воздушно-капельным путем с проникновением в слизистые оболочки носа, глотки, трахеи. Однако важнее ее психологическое воздействие на взрослых и детей.

«Разговоры с самого начала и были, что назальные препараты облегчают вакцинацию детям и родители наверняка будут лучше на это реагировать, чем на инъекцию»,

— пояснил Бутенко.

Вирусолог подчеркнул, что эффективность препарата будет зависеть от результатов клинических испытаний.

Коронавирус,Александр Бутенко,
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